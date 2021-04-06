З трепетом чекаю зустрічі: Даша Квіткова показала помітно кругленький животик

На Даші - довге облягаюче плаття кавового відтінку, яке чарівно підкреслило її помітно кругленький живіт. Майбутня мама ніжно поклала на нього руку і дивиться на своє відображення в дзеркалі.

Даша Квіткова поділилася ніжним вагітним знімком (фото: instagram.com/kvittkova)

Квіткова зізналася в підписі, що з величезним трепетом очікує появи дитини на світ, що має відбутися на початку літа.

"Кожен раз, коли дивлюся на себе в дзеркало, з неймовірним трепетом чекаю цієї зустрічі", - зворушливо написала дружина Добриніна.

Підписники обсипають Дашу компліментами в коментарях, відзначаючи,що їй дуже личить вагітність.