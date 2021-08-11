За три доллара из секонд-хенда: эксперт рассказал всю правду о сценических образах Джамалы и Тины Кароль

Думаете, наряды украинских звезд для выступлений стоят миллионы? Эксперты считают иначе, так, наряд Джамалы был оценен в… три доллара.

Тина Кароль (фото: LIVE)

За последнее время сценический образ Тины Кароль очень изменился. Вместо женственных платьев и красной помады певица начала выбирать обтягивающие комбинезоны, абстрактные принты и боа из живой змеи. Эксперт считает, что такое радикальное перевоплощение может быть связано с изменениями в личной жизни звезды.

У нее сейчас такой брачный период, она раздевается все больше. Однако и костюм, и боди сидят на ней идеально. Похоже на то, что они выполнены по индивидуальному эскизу, ведь полностью соответствуют современным модным тенденциям. Стоимость, например, платья по индивидуальному эскизу может достигать 500 долларов.

По мнению Смолина, агрессивная сексуальность однозначно подходит певице.

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Настя Каменских (фото: LIVE)

Что касается сценических образов Насти Каменских, то в них ярко проявляется любовь артистки к Латинской Америке.

Ее комплекты выглядят довольно странно. То, что они расшитые пайетками и камня может говорить о высокой стоимости, поскольку это ручная работа, это всегда трудоемкисний процесс. Думаю, что приблизительная цена - 1,5-2 тысячи долларов. Однако весь образ выглядит довольно грузновато - много элементов. Можно было бы оставить что-то одно и было бы лучше.

Джамала, по мнению Сержа, тоже выбрала не самый лучший образ для выступления на одной из недавних звездных вечеринок.

Джамала (фото: LIVE)

Странная конструкция за ее спиной и космический лук притягивали удивленные взгляды зрителей.

Она выглядит так себе: видно, что это дешево. Вещь - как из секонд-хенда, стоимость не более 3 долларов. Откровенно говоря, такое надо выбрасывать или сжигать.

Этот сценический образ является авторским видением стилистов самой певицы и одного украинского бренда.