Три поколения вместе: Ольга Сумская умилила семейными фото с празднования 88-летия мамы

На кадрах счастливая именинница позирует в компании дочери Ольги, зятя Виталия Борисюка и внучек - 19-летней Анны Борисюк и 31-летней Антонины Паперной.

Также Анна Ивановна запечатлена с красивым тортом со свечками.

Ольга Сумская поделилась семейными кадрами с дня рождения своей мамы (фото: instagram.com/olgasumska)

"Самые счастливые мгновения в жизни... Празднование 88-летия нашей мамочки, Анны Ивановны! Многая лета, родная! Моя душа, мой вселенная! Семья в объятиях любви! Спасибо всем вам, друзья, за теплые поздравления! С праздником!" - душевно подписала фотографии Сумская.

В комментариях пользователи сети принялись поздравлять звездную маму с днем рождения и желать ей многих лет жизни, восхищаясь ее внешним видом. При этом некоторых озадачило отсутствие на празднике родной старшей сестры Ольги - 65-летней народной артистки Украины Натальи Сумской.

Какая красивая у вас мама

Чому без Наталки?

Щирі вітання. Тільки Наталі не вистачає в сімейному колі

А де ж Ваша старша сестра, чому її немає...

Какое счастье!!! Мамочка красотка!

Вы счастливейшая, пусть как можно дольше вы остаётесь дочерью!

Поздравляю, всех благ, а где Наталья, ваша сестра, на таком празднике?

Видно, в кого Ви така гарна! Міцного здоров'я і багато таких щасливих моментів вашій мамі і всій вашій родині!

Шикарна жінка і шикарно виглядає

Мама ваша очень красивая женщина! Здоровья ей!

Отметим, что ранее Наталья рассказывала, что они с сестрой почти не общаются из-за разных политических и жизненных взглядов. Она также высказалась против выставления своей жизни напоказ в сети, как это делает Ольга.