Трое будет: Холостяк-9 внезапно заговорил о пополнении в семье

Холостяк-9 Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова, с которой они недавно сыграли пышную свадьбу, хотят детей. При чем, по словам Никиты, он мечтает о трех малышах.

Сейчас супруги уже активно готовятся к будущему отцовству.

"Мы очень сильно хотим детей. И не одного ребенка, а дай Бог – двое, трое будет. Мы хотим большую семью", - признался телеведущий в эфире "Зіркового шляху" на канале "Украина".

Также в свежем интервью Никита рассказал, какой была их с Дашей первая брачная ночь.

"Будем откровенны - большинство молодоженов считают деньги сначала, а потом первая брачная ночь. У нас все прошло идеально. Считали ли деньги? Конечно. Посчитали - и все как полагается", - откровенно признался ведущий.

Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, что ранее Даша Квиткова рассекретила семейные утренние ритуалы с Никитой Добрыниным.

Также недавно Никита раскрыл правду о семейном бюджете с победительницей популярного проекта.