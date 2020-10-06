Троє буде: Холостяк-9 раптово заговорив про поповнення в родині

Холостяк-9 Микита Добринін і переможниця проекту Даша Квіткова, з якою вони нещодавно зіграли пишне весілля, хочуть дітей. При чому, за словами Микити, він мріє про трьох малюків.

Зараз подружжя вже активно готується до майбутнього батьківства.

"Ми дуже сильно хочемо дітей. І не одну дитину, а дай Бог – двоє, троє буде. Ми хочемо велику сім'ю", - зізнався телеведучий в ефірі "Зіркового шляху" на каналі "Україна".

Також у свіжому інтерв'ю Микита розповів, якою була їх з Дашею перша шлюбна ніч.

"Будемо відверті - більшість молодят рахують гроші спочатку, а потім перша шлюбна ніч. У нас все пройшло ідеально. Чи рахували гроші? Звичайно. Порахували - і все як годиться", - відверто зізнався ведучий.

Микита Добринін і Даша Квіткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, що раніше Даша Квіткова розсекретила сімейні ранкові ритуали з Микитою Добриніним.

Також нещодавно Микита розкрив правду про сімейний бюджет з переможницею популярного проєкту.