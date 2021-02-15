Тройной удар: полуголые сестры Кардашьян-Дженнер снялись в общей пикантной фотосессии

Девушки надели новую линию сексуального белья, выпущенную специально ко Дню святого Валентина. Коллекция была призвана, в первую очередь, порадовать себя. Но соблазнить любого мужчину в ней тоже не составило бы труда. Что и продемонстрировали знаменитые сестры.

Сестры в новой фотосессии (фото: instagram.com/skims)

Ким, Кайли и Кендалл блистают в откровенной фотосессии практически полуголыми. Новая коллекция создана в белом, красном, оранжевом, черном и телесном оттенках, и все изделия сестры поспешили примерить. Антураж в виде тортиков, конфет и цветов, которыми девушки украшают свои совершенные тела, только добавил огня.

Фотосессия вышла горячей (видео: instagram.com/skims)

Напомним, не так давно Ким также представила новую коллекцию макияжа для своего бренда KKW BEAUTY, которая носит название Matte Mauve & Matte Honey. Чтобы ее представить в лучшем свете, звезда также решила сделать соблазнительную фотосессию.