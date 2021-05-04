Целуем не тех: Слава Каминская заговорила о неудачной любви

Она сопроводила его эффектным фото, на котором запечатлена в зеленом атласном платье с пикантным декольте. Волосы Славы уложены в пышные волны, а на лице - яркий макияж с красной помадой.

Однако главной изюминкой снимка является то, что певица держит в руках красную туфлю, при этом прижимая ее к уху, будто телефон.

Слава Каминская сверкнула пышным декольте на ярком кадре (фото: instagram.com/babaslavka)

Также исполнительница поделилась своим стихотворением и пошутила, что ей пора самой начинать писать себе песни.

"Это где-то глубоко

И очень болит,

На куски без ножа словами.

Мы бежим от себя и своих обид

И обычно бежим не сами.



Просыпаясь не с теми,

Целуем не тех,

О любви говорим лукаво.

Мы бежим от себя и своих обид

И имеем на это право.



Демонстрируем счастье в каждом посте,

Улыбаемся, боль скрывая,

Засыпаем не с теми,

Целуем не тех,

Ведь на все мы имеем право", - оставила такие строки Каминская.

Фолловеры оценили как наряд, так и творческие способности Славы.