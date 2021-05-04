Цілуємо не тих: Слава Камінська заговорила про невдале кохання

Вона супроводила його ефектним фото, на якому відображена в зеленій атласній сукні з пікантним декольте. Волосся Слави укладене в пишні хвилі, а на обличчі - яскравий макіяж з червоною помадою.

Однак головною родзинкою знімка є те, що співачка тримає в руках червону туфлю, при цьому притискаючи її до вуха, ніби телефон.

Слава Камінська блиснула пишним декольте на яскравому кадрі (фото: instagram.com/babaslavka)

Також виконавиця поділилася своїм віршем і пожартувала, що їй пора самій починати писати собі пісні.

"Це десь глибоко

І дуже болить,

На шматки без ножа.

Ми біжимо від себе і своїх образ

І зазвичай біжимо не самі.



Прокидаючись не з тими,

Цілуємо не тих,

Про любов говоримо лукаво.

Ми біжимо від себе і своїх образ

І маємо на це право.



Демонструємо щастя в кожному пості,

Посміхаємося, біль приховуючи,

Засипаємо не з тими,

Цілуємо не тих,

Адже на все ми маємо право", - залишила такі рядки Камінська.

Фолловери оцінили як наряд, так і творчі здібності Слави.