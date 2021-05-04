Цілуємо не тих: Слава Камінська заговорила про невдале кохання

Відома українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", захопила яскравим кадром з модної зйомки і заговорила про кохання у віршованій формі.
У своєму Instagram артистка опублікувала вірш власного твору про сумну і неправильну любов.
Вона супроводила його ефектним фото, на якому відображена в зеленій атласній сукні з пікантним декольте. Волосся Слави укладене в пишні хвилі, а на обличчі - яскравий макіяж з червоною помадою.
Однак головною родзинкою знімка є те, що співачка тримає в руках червону туфлю, при цьому притискаючи її до вуха, ніби телефон.
Слава Камінська блиснула пишним декольте на яскравому кадрі (фото: instagram.com/babaslavka)
Також виконавиця поділилася своїм віршем і пожартувала, що їй пора самій починати писати собі пісні.
"Це десь глибоко
І дуже болить,
На шматки без ножа.
Ми біжимо від себе і своїх образ
І зазвичай біжимо не самі.
Прокидаючись не з тими,
Цілуємо не тих,
Про любов говоримо лукаво.
Ми біжимо від себе і своїх образ
І маємо на це право.
Демонструємо щастя в кожному пості,
Посміхаємося, біль приховуючи,
Засипаємо не з тими,
Цілуємо не тих,
Адже на все ми маємо право", - залишила такі рядки Камінська.
Фолловери оцінили як наряд, так і творчі здібності Слави.
Нагадаємо, раніше Слава Камінська висловилася про роман з депутатом і натякнула на возз'єднання з екс-чоловіком.