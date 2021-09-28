"Цветы ЗАГСом пахнут?" Никитюк заинтриговала впечатляющим утренним сюрпризом

Леся Никитюк сейчас активно снимается, и ее день буквально расписан по минутам. Так, ей приходится просыпаться ни свет ни зоря, чтобы быть на съемочной площадки и готовить сюрпризы для поклонников. Она с удовольствием демонстрирует яркие наряды, в которых вскоре Лесю можно будет увидеть по ТВ. Ранний подъем, похоже, идет Леди Ле только на пользу – она прекрасно выглядит в кадре.