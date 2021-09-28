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"Цветы ЗАГСом пахнут?" Никитюк заинтриговала впечатляющим утренним сюрпризом

Новина українською →
Вторник 28 сентября 2021 14:38
"Цветы ЗАГСом пахнут?" Никитюк заинтриговала впечатляющим утренним сюрпризом Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Никитюк сейчас активно снимается, и ее день буквально расписан по минутам. Так, ей приходится просыпаться ни свет ни зоря, чтобы быть на съемочной площадки и готовить сюрпризы для поклонников. Она с удовольствием демонстрирует яркие наряды, в которых вскоре Лесю можно будет увидеть по ТВ. Ранний подъем, похоже, идет Леди Ле только на пользу – она прекрасно выглядит в кадре.

Ведущая решила показать в Instagram, как начался ее очередной рабочий день.

Леди Ле запечатлена с роскошным букетом в руках. Она позирует с ярким макияжем в привлекательном кокетливом аутфите – пестром топе и юбке. Леся улыбается и делает селфи в зеркале.

"Як вам такий поворот о 8-й ранку? Тільки намалюєшся, зразу квіти несуть", - похвасталась ведущая.

&quot;Цветы ЗАГСом пахнут?&quot; Никитюк заинтриговала впечатляющим утренним сюрпризом

Леся Никитюк похвасталась впечатляющим подарком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях поклонники осыпали счастливую обладательницу роскошных цветов комплиментами и даже немного шутили.

"А ненакрашенной боятся нести?" – поинтересовался кто-то из поклонников телезвезды. "Через раз", – с юмором отреагировала Леди Ле.

  • Достойна всех цветов мира
  • И не узнала – такая красивая
  • Восторг!
  • Шикарная
  • Очень красивая. Пусть будет побольше таких хороших сюрпризов
  • Крутой поворот
  • Утро начинается не с кофе. Идеально
  • Попробуй на ночь не смывать - может всю ночь цветы носить будут. Цветы ЗАГСом пахнут?
  • Многим только снится такое. Леся, получайте от жизни удовольствие
  • Сама как цветочек

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала белье под рубашкой и решила запутать поклонников своим заявлением о переменах во внешности.

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Леся Никитюк
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