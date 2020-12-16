ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Твоей девочке плохо без тебя: Дана Балана призывают вернуться на "Голос країни"

Новина українською → Среда 16 декабря 2020 14:19
Твоей девочке плохо без тебя: Дана Балана призывают вернуться на "Голос країни" Дан Балан (фото: facebook.com/officialdanbalan)
Автор: Светлана Мащенко

Дана Балана, который два сезона подряд был наставником "Голоса країни", просят вернуться в судейское кресло. Это место, по мнению многих фолловеров, не по праву занял Олег Винник.

Молдовский музыкант разместил в Instagram философский пост, который вызвал неоднозначную реакцию поклонников.

"О чем говорят глаза после невозможного поединка с судьбой?" - подписал он черно-белый снимок.

Твоей девочке плохо без тебя: Дана Балана призывают вернуться на &quot;Голос країни&quot;

Дан Балан вызвал реакцию поклонников "Голоса країни" (скрин: instagram.com/danbalan)

Многие подписчики Балана расценили такой пост, как сожаление о том, что артист не будет частью "Голоса країни" в новом сезоне. Кое-кто сожалеет, что на "Голосе" теперь не будет химии между ним и Тиной Кароль.

  • "Говорят: "Я что, все проспал? Почему в моем кресле Винник?!"
  • Как жаль, что ты не тренер "Голоса".
  • Так хочу, чтоб с Тиной был... Такая красивая пара...
  • Ооох, любимый наш. Там твоей девочке на "Голосе" плохо без тебя.

Напомним, что наставница Дана Балана Оксана Муха победила на "Голосе країни" в 2019 году.

Ранее мы писали, что в новом сезоне 2021 шоу претерпит изменения. Из-за этого организаторы назвали его "Голос країни. Перезавантаження". Наставниками в проекте станут Тина Кароль, Дима Монатик, Надя Дорофеева и Олег Винник.

Отметим, что Винник уже успел нарваться на критику из-за своего участия в шоу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Голос країни
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
У Зеленского рассказали, будут ли судить украинских военных в Гааге
Олег Черныш, Анастасия Рокитна У Зеленского рассказали, будут ли судить украинских военных в Гааге