Твой парень Рокфеллер? Леся Никитюк в одной рубашке не на шутку заинтриговала сеть

Леся Никитюк всегда отличалась оригинальностью, за что и получила справедливое звание народной любимицы. Она умеет поднять настроение своим поклонникам и к обыденным вещам подойти с юмором. Также ведущая не прочь подразнить сеть, поэтому время от времени публикует провокационные фото. Например, в Международный женский день она решила не просто поздравить всех украинок, но и заинтриговать их.
Леди Ле для фото в Instagram разместилась среди цветов – огромных букетов роз различных цветов, сортов и размеров, тюльпанов и прочих.
На Лесе одна белоснежная рубашка под которой не наблюдалось белья. Она пикантно оголила ключицы и линю декольте, а также продемонстрировала длинные ноги.
Леся заинтриговала фото с цветами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники телезвезды начали теряться в предположениях и одаривать Лесю комплиментами.
Напомним, что ранее Леся Никитюк позабавила сеть своим пикантным фото, на котором звездой стала не она.