Твій хлопець Рокфеллер? Леся Нікітюк в одній сорочці не на жарт заінтригувала мережу

Леся Нікітюк завжди відрізнялася оригінальністю, за що і отримала справедливе звання народної улюблениці. Вона вміє підняти настрій своїм шанувальникам і до буденних речей підійти з гумором. Також ведуча не проти подражнити мережу, тому час від часу публікує провокаційні фото. Наприклад, в Міжнародний жіночий день вона вирішила не просто привітати всіх українок, але і заінтригувати їх.
Леді Ле для фото в Instagram розмістилася серед квітів – величезних букетів троянд різних кольорів, сортів і розмірів, тюльпанів та інших.
На Лесі одна білосніжна сорочка під якою не спостерігалося білизни. Вона пікантно оголила ключиці і ліню декольте, а також продемонструвала довгі ноги.
Леся заінтригувала фото з квітами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники телезірки почали губитися в здогадках і обдаровувати Лесю компліментами.
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк потішила мережу своїм пікантним фото, на якому зіркою стала не вона.