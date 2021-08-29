"Ты дошел": Тина Кароль призналась в любви особенному мужчине, но это не Балан

"Жизнь — винтовая лестница, этот день был на верхней ступени для тебя. Ты дошел. Я люблю тебя, с днем рождения, "ПО", — оставила трогательное послание имениннику Кароль.

Тина душевно обратилась к близкому мужчине-имениннику (instagram.com/tina_karol)

В прошлом году в честь дня рождения Орлова, Кароль устроила ему приятный сюрприз. Она организовала персонально для именинника уникальный вечер классической музыки — в зале были только певица и ее пиарщик и близкий человек.

"Любимый мой. Ты настоящий Хранитель мой. Я очень сильно люблю. Остальное… не публично", - подписала тогда совместное видео с Павлом Тина.

У Тины и Павла особые трепетные отношения