"Ти дійшов": Тіна Кароль зізналася в коханні особливому чоловікові, але це не Балан

"Життя - гвинтові сходи, цей день був на верхньому щаблі для тебе. Ти дійшов. Я люблю тебе, з днем народження, "ПО", - залишила зворушливе послання імениннику Кароль.

Тіна душевно звернулася до близького чоловіка-іменинника (instagram.com/tina_karol)

Минулого року на честь дня народження Орлова, Кароль влаштувала йому приємний сюрприз. Вона організувала персонально для іменинника унікальний вечір класичної музики - в залі були тільки співачка і її піарник і близька людина.

"Коханий мій. Ти справжній Хранитель мій. Я дуже сильно люблю. Інше... не публічно", - підписала тоді спільне відео з Павлом Тіна.

У Тіни і Павла особливі трепетні відносини