Тяжело найти подход: продюсер Танцев со звездами раскрыл правду о Тине Кароль

Тина Кароль каждое воскресенье блистает в эфире "Танцев со звездами 2020" и радует поклонники неповторимыми образами и нарядами. Певица вот уже который сезон работает ведущей голдрума и является частью большой комманды самого танцевального шоу страны. О том, как же работается с украинской-поп дивой и каким характером она обладает рассказал продюсер "Танцев со звездами" и "Голоса страны" Владимир Завадюк.

В интервью для программы "Слава+" на YouTube-канале Люкс ФМ он признался, что Тина обладает непростым характером, но сложных людей продюсер любит и за продолжительное время совместной работы успел даже породниться с артисткой.

"К ней действительно тяжело найти подход. Сейчас мы очень дружны. Для меня это близкий человек, сродни родственника", - признался Владимир.

Тина Кароль обладает непростым характером (фото: instagram.com/tina_karol)

Он вспомнил о первом знакомстве и совместной работе с певицей – тогда Завадюк выступил сценаристом музыкального фильма-исповеди Тины – "Сила любви и голоса".

"Первое знакомство с Тиной было неистово сложным. Мы снимали первый фильм про Тину – "Сила любви и голоса". Я был сценаристом, и я горжусь этим, считаю, что это классная работа. Интервью длилось около пяти часов и было многогранным. Но перед интервью мне ни разу не удавалось встретиться и поговорить с Тиной. И с первых вопросов Тина восприняла их очень остро, жестко и, мне кажется, получила жесткий отпор. Я сказал: "Либо мы об этом общаемся, либо заканчиваем интервью". И в этот момент мы поняли друг друга", - вспоминает Завадюк.

Он признался, что мелкие конфликты с певицей возникают всегда, но Владимир обожает сложные и сильные личности. Он сравнил Тину с "новым лакшери "Мерсом", который только готовиться к выпуску".

Владимир Завадюк рассекретил правду о работе с Тиной Кароль

Напомним, что ранее Тина Кароль вызвала фурор появлением в карминовом вечернем платье с разрезом до середины бедра.

Кстати, Тина Кароль внезапно сделала неожиданное признание на съемках популярного телешоу.