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Тысячи долларов за вход: Потап рассказал, как они с Настей отметят годовщину свадьбы

Автор: Марина Настевич

Продюсер и знаменитый украинский рэпер Потап рассказал о планах на празднование третьей годовщины свадьбы с любимой Настей Каменских. Пышное торжество состоится 23 мая 2022 года с оригинальным нюансом - вход на него будет платным.

Своей необычной идеей Потап поделился в интервью "Звездному пути".

Продюсер заявил о намерении создать в Украине самый большой благотворительный концерт и совместить его со своей годовщиной. Так, мероприятие состоится в Киеве и попасть на него сможет каждый желающий - если заплатит.

"Каждый год 23 мая мы в Киеве будет устраивать нашу очередную открытую свадьбу. Но свадьбу, как благотворительное мероприятие, на которое будем привозить каких-то крутых артистов, например, Snoop Dogg", – поделился артист.

Настя Каменских и Потап поженились в 2019 году (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап добавил, что вход на вечеринку обойдется в 5 тысяч долларов. Все вырученные средства влюбленные будут отдавать на благотворительность.

"Все деньги обязательно отдадим на помощь детям. Если это все получится, то следующий год будет классным", – отметил Алексей.

Он также отметил, что хочет, чтобы у него и Насти все было еще лучше в творческом плане, а кроме того - рэпер признался, что сильно мечтает о детях. По его словам, уже в следующем году они с женой хотят родить ребенка.

Ранее Настя Каменских рассекретила правила питания перед Новым годом, чтобы на праздники быть в идеальной форме.

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Настя КаменскихПотап