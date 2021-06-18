Горбунов внезапно засобирался на Евровидение: "у меня тоже голос есть!"

Ведущий сделал памятное селфи с лидером украинского коллектива, который принес Украине почетное пятое место на конкурсе Евровидение 2021.

"Постоял возле звезды! Может, и я когда поеду на Евровидение! А что? У меня тоже голос есть!" - был решительно настроен Юрий.

Юрий показал памятное селфи с фронтвумен Go_A (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Конечно же, яркой и самобытной Екатерине в оригинальном наряде и образе досталось немало комплиментов от юзеров.

Также подписчики шоумена поддержали его идею, и еще раз восхитился талантом Павленко, которая заставила весь мир полюбить украинский фольк.