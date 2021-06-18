Горбунов раптово зібирався на Євробачення: "у мене теж голос є!"

Ведучий зробив пам'ятне селфі з лідером українського колективу, який приніс Україні почесне п'яте місце на конкурсі Євробачення 2021.

"Постояв біля зірки! Може, і я коли поїду на Євробачення! А що? У мене теж голос є!" - був рішуче налаштований Юрій.

Юрій показав пам'ятне селфі з фронтвумен Go_A (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Звичайно ж, яскравій і самобутній Катерині в оригінальному вбранні і образі дісталося чимало компліментів від користувачів.

Також підписники шоумена підтримали його ідею, і ще раз захопився талантом Павленко, яка змусила весь світ полюбити український фольк.