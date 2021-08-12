"У нас более интимные истории": популярный блогер заинтриговал заявлением о Насте Приходько

Анастасия Приходько и Олег Машуковский (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Мы пытаемся найти общий язык и общаемся на темы, которые интересуют нас обоих. Появиться здесь именно так мы решили вместе. Олег сделал мне макияж, а я подобрала ему платье. Поэтому мы так гармонично выглядим", - прокомментировала свое появление на красной дорожке канала "Украина" Настя.

Машуковский отметил, что они с певицей наконец-то помирились после скандала и готовы радовать поклонников коллаборациями.

"Сейчас мы готовим совместную песню! Как пелось раньше "Мама, а ти ж мені казала...". На самом деле у нас с Настей свои истории, более интимные. Но у нее есть муж и это очень плохо для меня, ведь она верна ему. Но я верю в то, что муж - не шкаф, как говорится, подвинется", - отметил блогер.

Сама певица не стала комментировать слова спутника, отметив, что он - ее мужчина на этот вечер.

Анастасия Приходько и Олег Машуковский (фото: пресс-служба канала "Украина")