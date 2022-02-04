"У нас проблемы?": Ники Минаж выпустила гангстерский клип

"Do We Have A Problem?" стал первым синглом Никки Минаж за последние два года. Вместе с ней в песне появляется рэпер Lil Baby, также в клипе появляются актеры Кори Хардрикт (Cory Hardrict) и Джозефом Сикорой (Joseph Sikora).

Можно смело сказать, что столь продолжительная работа режиссера Бенни Бума (Benny Boom) получилась стильной и захватывающей. Складывается впечатление будто перед тобой проносятся кадры из остросюжетного боевика. По сюжетут Ники играет роль двойного агента, которому сообщили о встрече в клубе богатых убийц. Певица направляется на секретный аукцион со своим партнером-агентом, которого играет Сикора, где Лил Бэби делает ставки на ценные предметы. Сюжет закручивается, неожиданной кульминацией которого является сцена на Кубе.

Ранее Ники Минаж пообещала выпустить новый альбом в 2022 году. Будущая пластинка станет для певицы пятым студийным проектом.