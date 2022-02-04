"У нас проблеми?": Нікі Мінаж випустила гангстерський кліп

Тринідадська виконавиця Ники Мінаж (Оніка Таня Мараж-Петті) випустила відеокліп "Do We Have A Problem?", у зйомках якого взяв участь американський репер Lil Baby (Домінік Джонс).
Прем'єра кліпа відбулася на YouTube-каналі співачки 4 лютого.
"Do We Have A Problem?" став першим синглом Ніккі Мінаж за останні два роки. Разом з нею в пісні з'являється репер Lil Baby, також в кліпі з'являються актори Корі Хардрікт (Cory Hardrict) та Джозефом Сікорою (Joseph Sikora).
Раніше Нікі Мінаж пообіцяла випустити новий альбом у 2022 році. Майбутня платівка стане для співачки п'ятим студійним проектом.
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