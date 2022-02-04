"У нас проблеми?": Нікі Мінаж випустила гангстерський кліп

"Do We Have A Problem?" став першим синглом Ніккі Мінаж за останні два роки. Разом з нею в пісні з'являється репер Lil Baby, також в кліпі з'являються актори Корі Хардрікт (Cory Hardrict) та Джозефом Сікорою (Joseph Sikora).

Можна сміливо сказати, що така тривала робота режисера Бенні Бума (Benny Boom) вийшла стильною та захоплюючою. Складається враження ніби перед тобою проносяться кадри з гостросюжетного бойовика. За сюжетом Нікі грає роль подвійного агента, якому повідомили про зустріч у клубі багатих убивць. Співачка прямує на секретний аукціон зі своїм партнером-агентом, якого грає Сікора, де Ліл Бебі робить ставки на цінні предмети. Сюжет закручується, несподіваною кульмінацією якого є сцена на Кубі.

Раніше Нікі Мінаж пообіцяла випустити новий альбом у 2022 році. Майбутня платівка стане для співачки п'ятим студійним проектом.