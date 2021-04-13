Участник "Голосу країни" показал жестокость современного мира на видео

"Эта песня о жизни, про запутанность этого мира, отсутствие абсолютного добра или зла. Песня о принятии сложных решений, которые часто делают кому-то больно. Этот мир слишком жесток, чтобы быть в нем ангелом, и ты можешь даже не заметить, как в чьих-то глазах ты приобретаешь образ демона. Если не обращать внимание на текст и содержание, песня имеет довольно веселый характер звучания, это сделано специально для создания эффекта недоумение и большей передачи атмосферы содержания", - делится Виктор.

Gorim! выпустил видео на песню "Біг" (фото: пресс-служба певца)

Сингл сопровождает видеоклип, наполненный образами из наших будней. Герой наблюдает за миром со стороны. Через голубое свечение мониторов проживает свою жизнь, со всей ее многогранностью.

"Біг" - про сложную, глубокую, наполненную смыслом историю. Каждая деталь - образ - от "погружения" до пластмассового стула героя. Это откровенный вызов - жить жизнь. Ведь проживать жизнь и наблюдать за ней - совсем разные вещи", - рассказывает режиссер клипа Лера Мазур.

Gorim! - Біг