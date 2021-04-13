Участник "Голосу країни" показал жестокость современного мира на видео

Участник шоу "Голос країни 11" Виктор Никифоров, который известен под сценическим именем Gorim!, выпустил видео на свою песню "Біг".
Сам трек уже успел занять свое место на главных радиостанциях страны. Легкий, танцевальный, с примесью эстетики 80-х и 90-х годов прошлого века, он раскрывается слушателю с различных сторон. Ведь за яркой и динамичной аранжировкой скрывается глубокая лирика и смыслы.
"Эта песня о жизни, про запутанность этого мира, отсутствие абсолютного добра или зла. Песня о принятии сложных решений, которые часто делают кому-то больно. Этот мир слишком жесток, чтобы быть в нем ангелом, и ты можешь даже не заметить, как в чьих-то глазах ты приобретаешь образ демона. Если не обращать внимание на текст и содержание, песня имеет довольно веселый характер звучания, это сделано специально для создания эффекта недоумение и большей передачи атмосферы содержания", - делится Виктор.
Gorim! выпустил видео на песню "Біг" (фото: пресс-служба певца)
Сингл сопровождает видеоклип, наполненный образами из наших будней. Герой наблюдает за миром со стороны. Через голубое свечение мониторов проживает свою жизнь, со всей ее многогранностью.
"Біг" - про сложную, глубокую, наполненную смыслом историю. Каждая деталь - образ - от "погружения" до пластмассового стула героя. Это откровенный вызов - жить жизнь. Ведь проживать жизнь и наблюдать за ней - совсем разные вещи", - рассказывает режиссер клипа Лера Мазур.
Gorim! - Біг
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