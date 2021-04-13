Учасник "Голосу країни" показав жорстокість сучасного світу на відео

"Ця пісня про життя, про заплутаність цього світу, відсутність абсолютного добра чи зла. Пісня про прийняття складних рішень, які часто роблять комусь боляче. Цей світ занадто жорстокий щоб бути в ньому ангелом, і ти можеш навіть не помітити, як у чиїхось очах ти набуваєш образ демона. Якщо не звертати увагу на текст та зміст, пісня має доволі веселий характер звучання, це зроблено спеціально для створення ефекту спантеличення і більшої передачі атмосфери змісту", - ділиться Віктор.

Gorim! випустив відео на пісню "Біг" (фото: прес-служба співака)

Сингл супроводжує відеокліп, наповнений образами з наших буднів. Герой спостерігає за світом з боку. Через блакитне світіння моніторів проживає своє життя з усією її багатогранністю.

"Біг" - це про складну, глибоку, наповнену сенсом історію. Кожна деталь - образ - від "занурення" до пластмасового стільця героя. Це відвертий виклик - жити життя. Адже жити життя і спостерігати за ним - різне. Цей відеоряд виклик саме жити його. Зі всією його радістю, зі смутком його - жити, відчуваючи відповідальність перед ним в повному обсязі", - розповідає режисер кліпу Лєра Мазур.

Gorim! - Біг