Участник "Холостячки 2" проговорился, какие на самом деле отношения у "Холостяка 11" Заливако и Богдан

Олег порассуждал, возможно ли найти свою любовь на ТВ-проекте и построить настоящие и искренние отношения под прицелом камер. В качестве примера, что это вполне реально, он привел пару Холостяка 11 Михаила Заливако и победительницы шоу Анны Богдан.

Олег лично познакомился с Холостяком Михаилом Заливако и его возлюбленной (фото: instagram.com/superolegodessa)

"Они каждый день доказывают, что все возможно, только нужно действительно этого очень захотеть и главное делать. Я не единожды видел, как они общаются между собой, как смотрят, касаются друг друга … Это так здорово и нереально мотивирует. Миша - мужик, и он намного приятнее, симпатичнее, мужественнее, чем в телевизоре", - поделился своими наблюдениями Олег.

Он признался, что по-доброму завидует парочке и добавил, что Злате гораздо сложнее, чем участникам, и вот почему.

"Она не знала, какие будут ребята, в отличии от парней, многие шли на проект( как и я), зная имя главной героини, и шли именно за ней. Несмотря на все , я немного ребёнок в душе, и я верю в чудеса", - признался фитнес-инструктор.