Учасник "Холостячки 2" проговорився, які насправді стосунки у "Холостяка 11" Заливако і Богдан

Олег поміркував, чи можливо знайти свою любов на ТВ-проекті і побудувати справжні і щирі стосунки під прицілом камер. Як приклад, що це цілком реально, він навів пару Холостяка 11 Михайла Заливако і переможниці шоу Анни Богдан.

Олег особисто познайомився з Холостяком Михайлом Заливако і його коханою (фото: instagram.com/superolegodessa)

"Вони щодня доводять, що все можливо, тільки потрібно дійсно цього дуже захотіти і головне робити. Я неодноразово бачив, як вони спілкуються між собою, як дивляться, торкаються один одного ... Це так чудово і нереально мотивує. Міша - мужик, і він набагато приємніше, симпатичніше, мужніше, ніж в телевізорі", - поділився своїми спостереженнями Олег.

Він зізнався, що по-доброму заздрить парочці і додав, що Златі набагато складніше, ніж учасникам, і ось чому.

"Вона не знала, які будуть хлопці, на відміну від хлопців, багато хто йшов на проект ( як і я), знаючи ім'я головної героїні, і йшли саме за нею. Незважаючи на все, я трохи дитина в душі, і я вірю в чудеса", - зізнався фітнес-інструктор.