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Участник команды Нади Дорофеевой внезапно выпустил сольный альбом

Автор: Lite

Сооснователь популярного электронного проекта Hidden Element и группы The Erised, а также художественный руководитель DOROFEEVA Igor Kirilenko представил свой дебютный альбом "Тридцать единиц".

Эта пластинка была создан совместно с друзьями-музыкантами: Аланом Бадоевым, Владимиром Дантесом, Женей Мильковским, Артемом Пивоваровым, Сашей Чемеровым и Monokate.

Igor Kirilenko (фото: пресс-служба артиста)

"Главный месседж альбома - показать весь диапазон звучания поп-музыки, соединить различные жанры воедино, добавляя небольшие штрихи нишевых форматов. Я никогда не думал, что моя авантюра с дебютным сольником выльется во что-то большее", - отметил Игорь.

Igor Kirilenko (фото: пресс-служба артиста)

"Мне хотелось убрать шаблон однотипности с украинской поп-музыки и мне кажется у нас все получилось. Сейчас я понимаю, что продолжению быть. Вторая часть альбома выйдет в следующем году”, - пообещал он.

Ранее мы писали, что Саша Чемеров и Христина Соловий сняли красивое видео на 100%-й хит.

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Надя ДорофееваНовости шоу-бизнеса