Участник команды Нади Дорофеевой внезапно выпустил сольный альбом

Igor Kirilenko (фото: пресс-служба артиста)

"Главный месседж альбома - показать весь диапазон звучания поп-музыки, соединить различные жанры воедино, добавляя небольшие штрихи нишевых форматов. Я никогда не думал, что моя авантюра с дебютным сольником выльется во что-то большее", - отметил Игорь.

Igor Kirilenko (фото: пресс-служба артиста)

"Мне хотелось убрать шаблон однотипности с украинской поп-музыки и мне кажется у нас все получилось. Сейчас я понимаю, что продолжению быть. Вторая часть альбома выйдет в следующем году”, - пообещал он.