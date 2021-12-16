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Учасник команди Наді Дорофєєвої раптово випустив сольний альбом

Автор: Lite

Співзасновник популярного електронного проекту Hidden Element і групи The Erised, а також художній керівник DOROFEEVA Igor Kirilenko представив свій дебютний альбом "Тридцать единиц".

Ця платівка була створена спільно з друзями-музикантами: Аланом Бадоєвим, Володимиром Дантесом, Женею Мільковським, Артемом Пивоваровим, Сашею Чемеровим і Monokate.

Igor Kirilenko (фото: прес-служба артиста)

"Головний меседж альбому - показати весь діапазон звучання поп-музики, з'єднати різні жанри воєдино, додаючи невеликі штрихи нішевих форматів. Я ніколи не думав, що моя авантюра з дебютним сольником виллється в щось більше", - зазначив Ігор.

Igor Kirilenko (фото: прес-служба артиста)

"Мені хотілося прибрати шаблон однотипності з української поп-музики і мені здається у нас все вийшло. Зараз я розумію, що продовженню бути. Друга частина альбому вийде в наступному році", - пообіцяв він.

Раніше ми писали, що Саша Чемеров і Христина Соловій зняли красиве відео на 100%-й хіт.

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Надя ДорофеєваНовини шоу-бізнесу