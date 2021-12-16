Учасник команди Наді Дорофєєвої раптово випустив сольний альбом

Igor Kirilenko (фото: прес-служба артиста)

"Головний меседж альбому - показати весь діапазон звучання поп-музики, з'єднати різні жанри воєдино, додаючи невеликі штрихи нішевих форматів. Я ніколи не думав, що моя авантюра з дебютним сольником виллється в щось більше", - зазначив Ігор.

Igor Kirilenko (фото: прес-служба артиста)

"Мені хотілося прибрати шаблон однотипності з української поп-музики і мені здається у нас все вийшло. Зараз я розумію, що продовженню бути. Друга частина альбому вийде в наступному році", - пообіцяв він.