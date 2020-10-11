Все участницы "ВИА Гры", которые зажигали на "Танцах со звездами": кто вылетел первым

"Танцы со звездами" уже готовы поражать украинских зрителей в новом, седьмом, выпуске, который покажут 11 октября. Ну а мы пока предлагаем вспомнить про всех участниц группы "ВИА Гра", которые сражались на паркете за звание лучшей танцовщицы.

В новом, седьмом сезоне шоу, на паркете сражаются сразу две экс-участницы культовой женской группы - Надежда Мейхер и Санта Димопулос. Их называют, и не зря, главными претендентками на победу.

Но Надежда Мейхер уже была участницей "Танцев со звездами". В самом первом сезоне она поражала хореографией с партнером Игорем Яременко. Тогда певица вылетела после пятого эфира, а победили Владимир Зеленский в паре с Аленой Шоптенко.

Надежда Мейхер и Игорь Яременко, 2006 год (видео: YouTube)

В новом сезоне 2020-го Мейхер является претенденткой на первый приз. Экс-"ВИА Гра" в паре со знойным Кириллом Васюком разыгрывают нешуточные страсти. Публика скандирует "Браво", а участники идут уверено вперед.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, танго, 2020 год (видео: YouTube/Танці з зірками)

Для еще одной экс-участницы группы "ВИА Гра" шоу "Танцы со звездами" началось впервые в 2020 году и она также очень сильна. Это Санта Димопулос. Она зажигает на паркете с Максом Леоновым и уступать первенство Мейхер не намерена.

Санта Димопулос и Макс Леонов, 2020 год, румба (видео: YouTube/Танці з зірками)

Не стоит забывать об еще одной участнице культовой группы. Речь идет о Светлане Лободе, которая отжигала на паркете во втором сезоне "Танцев" в 2007 году.

Певица исполняла па в паре с Андреем Матвиенко, но вылетели они уже после второго выпуска. К сожалению, видео интернет не помнит, но фото с "Танцев" с Лободой нашлось.

Светлана Лобода и Андрей Матвиенко (фото из открытых источников)

Напомним, что в новом, седьмом выпуске "Танцев со звездами", который покажут 11 октября в 21:00 на 1+1 примет участие восемь пар. Но организаторы шоу держат интригу, вернутся ли Олег Винник и Алена Шоптенко на паркет. Ведь их дисквалифицировали за два пропуска из-за коронавируса.

Ранее мы также писали, как изменилась Надежда Мейхер со времени первого участия в "Танцах со звездами" в 2006 году до нового сезона в 2020-м.