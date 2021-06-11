Удивительная семья: Виктория Бекхэм умилила нежным постом с мужем и детьми

Виктория Бекхэм на днях представила свою новую коллаборацию. Звезда начала выпускать футболки в поддержку ЛГБТ-сообщества. Сначала она сама показала , как можно стильно обыграть вещь этим летом.

А теперь продемонстрировала, что футболки будет носить вся ее семья. Трогательный пост Виктории невероятно умилил ее подписчиков.

Виктория собрала в одну галерею всех членов семьи, одетых в ее новинку. Здесь есть любимый муж Виктории - 46-летний Дэвид. А также дети пары: 22-летний Бруклин, 18-летний Ромео, 16-летний Круз и 9-летняя Харпер Севен. Все они выглядят стильными и невероятно похожими.

Виктория Бекхэм показала всех членов семьи (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Бекхэмы", - коротко написала 47-летняя икона стиля. А в ответ получила уйму восторгов: "Лучшие", "Самая милая семья навсегда", "Прекрасная семья", "Вы все прекрасно выглядите в своих футболках, и какая прекрасная благотворительная инициатива, Виктория, и все ее поддерживают", "Самая удивительная семья, которую мне доводилось видеть", - не могут остановиться фанаты.