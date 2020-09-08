Ух, какая! Жаркая Анна Седокова засветила пышную грудь в бассейне

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, - известная любительница откровенных фото и частенько публикует снимки в купальнике, чем нередко вызывает критику в сети. Однако 37-летнюю мать троих детей это совершенно не смущает. Она в очередной раз устроила жаркую съемку.

Пикантными фото, сделанными в бассейне, Анна поделилась на своей странице в Instagram.

Фигуристая красотка запечатлена в необычном черном купальнике с ну очень глубоким декольте, выставив напоказ свою пышную грудь. Откровенный наряд также состоит из прозрачных черных шорт и накидки-боа на одно плечо.

Дополнили яркий образ украшения с большими камнями и эффектный вечерний макияж. К слову, Седокова не упустила возможности блеснуть и помолвочным кольцом, которое подарил ей молодой возлюбленный, баскетболист Янис Тимма, когда сделал предложение в июле.

Звезда выложила три кадра, которые несколько загадочно подписала, чем вызвала споры среди поклонников.

Анна Седокова завела сеть пикантными фото в бассейне (фото: instagram.com/annasedokova)

"Один", "Нас только двое", "И раз тебе обещала.. ТРИ", - прокомментировала Анна.

Ее жених оставил под кадрами множество сердечек, а пользователи сети принялись осыпать восторженными комментариями.

Великолепна

Секси

Вот это да супер красотка

Ух, какая красотищааааа

Роскошная Анечка

Огненная женщина!!!!!!! Просто глаз не оторвать. Засмотрелась

Анечка! Вы такая прекрасная! И пара у вас такая прекрасная! Цветите! Любите!!! Пусть любовь будет сопровождать! Спасибо за такой пример!!!

Просто Мега круто!!! Очень секси!!!!

Афродита

Просто офигительная !!

Скриншот комментариев

Ранее Анна Седокова поделилась подробностями помолвки с 28-летним баскетболистом Янисом Тиммой, которая случилась в Майями.

К слову, Анна Седокова призналась, что делала липосакцию - певица решилась на это из-за критики своей фигуры.