Ух, яка! Спекотна Анна Сєдокова засвітила пишні груди в басейні

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, - відома любителька відвертих фото і частенько публікує знімки в купальнику, чим нерідко викликає критику в мережі. Однак 37-річну матір трьох дітей це зовсім не бентежить. Вона в черговий раз влаштувала гарячу зйомку.

Пікантними фото, зробленими в басейні, Анна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Фігуриста красуня відображена в незвичайному чорному купальнику з дуже глибоким декольте, виставивши напоказ свої пишні груди. Відверте вбрання також складається з прозорих чорних шортів і накидки-боа на одне плече.

Доповнили яскравий образ прикраси з великими каменями і ефектний вечірній макіяж. До речі, Сєдокова не упустила можливості блиснути і обручкою, яку подарував їй молодий коханий, баскетболіст Яніс Тімма, коли зробив пропозицію в липні.

Зірка виклала три кадри, які дещо загадково підписала, чим викликала суперечки серед шанувальників.

Анна Сєдокова завела мережу пікантними фото в басейні (фото: instagram.com/annasedokova)

"Один", "Нас тільки двоє", "Та раз тобі обіцяла.. ТРИ", - прокоментувала Анна.

Її наречений залишив під кадрами безліч сердечок, а користувачі мережі почали обсипати захопленими коментарями.

Чудова

Сексі

Ось це так супер красуня

Ух, яка красотищааааа

Розкішна Ганнуся

Вогняна жінка!!!!!!! Просто очей не відірвати. Задивилася

Ганнуся! Ви така прекрасна! І пара у вас така прекрасна! Цветите! Любите!!! Нехай любов буде супроводжувати! Спасибі за такий приклад!

Просто Мега круто!!! Дуже сексі!!!!

Афродіта

Просто офігенна !!

Скріншот коментарів

Раніше Анна Сєдокова поділилася подробицями заручин з 28-річним баскетболістом Янісом Тіммою, які трапилися в Майямі.

До речі, Анна Сєдокова зізналася, що робила ліпосакцію - співачка зважилася на це через критику своєї фігури.