Без укладки и макияжа: Алена Шоптенко восхитила поклонников натуральной красотой

Алена Шоптенко покинула шоу "Танцы со звездами 2020", но это не значит, что армия ее фанатов покинули ее. Хореограф о них тоже не забывает - и радует поклонников свежими снимками в своем микроблоге. Недавно Алена запостила снимок в ультракоротких шортиках и бежевом свитшоте, чем вызвала бурю эмоций среди фолловеров.

На этот раз Шоптенко в другом настроении, она показала нежное селфи в уютном вязаном белом свитере и джинсах. Алена сидит на диване без укладки и, кажется, совсем без макияжа и следка улыбается в камеру.

"Не выходить из дома целый день - это отдыхать или не вставать из-за компьютера? У вас обычно как?", - задала вовлекающий вопрос танцовщица своим фанатам.

Алена Шоптенко во всех нарядах хороша (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

"Когда в доме ребенок, то ни то, ни другое не светит", "Це цілий день їсти", "Когда был первый карантин, моя дочурка только ждала Ваших пятничных тренировок! Одежда после занятий была, как после дождя!", "У меня это уборка до блеска, если дома, то раскладывать все по местам, готовить, убирать! Я от этого кайфую, только что бы дома никого не было!", - стали делиться своими советами фолловеры со своим кумиром и друг с другом.

Напомним, что недавно хореограф опубликовала кадр, на котором соблазнительно позирует в сексуальном totak black образе. Она расположилась на стуле в кожаных штанах и кружевном бюстгальтере, набросив сверху черный пиджак.