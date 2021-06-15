Украинская артистка рассказала о прекращении карьеры в Лондоне и возвращении на родину

Песня написана в прошлом году, во время всемирной пандемии, когда TANA пришлось приостановить свою творческую карьеру в Лондоне и вернуться на родину.

Фото: TANA выпустила "Find Your Own" (Mus Agency)

Именно эти события стали триггером для написания нового сингла, который дал еще большей веры для покорения европейского слушателя.

"С началом пандемии мне пришлось бросить все в начале своего карьерного пути в Лондоне, вернуться в Украину и оставить все свои мечты позади. Однако песня подтолкнула меня к тому, что останавливаться на достигнутом нельзя. Неважно где ты находишься, нужно уметь адаптироваться к событиям и обстоятельствам. Я не гражданин одной страны, я гражданка мира. Именно с этим мнением я иду по жизни, что заставляет меня через призму моих песен двигаться дальше. И неважно в какой стране я нахожусь сейчас", - рассказывает TANA.

Сингл "Find Your Own" имеет все шансы, чтобы стать психологическими лекарством для тех, кто теряет веру в самого себя.

"Не теряй веру в себя и свои силы, программируй себя на успех, даже если чувствуешь горечь поражения", - говорит Степанова.