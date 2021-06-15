Українська артистка розповіла про припинення кар'єри в Лондоні і повернення на батьківщину

Пісня написана в минулому році, під час всесвітньої пандемії, коли TANA довелося призупинити свою творчу кар'єру в Лондоні і повернутися на батьківщину.

Фото: TANA випустила "Find Your Own" (Mus Agency)

Саме ці події стали тригером для написання нового синглу, який дав ще більшої віри для підкорення європейського слухача.

“З початком пандемії мені довелося покинути все на початку свого кар'єрного шляху в Лондоні, повернутися в Україну й залишити всі свої мрії позаду. Однак пісня підштовхнула мене до того, що зупинятися на досягнутому не можна. Неважливо де ти знаходишся, потрібно вміти адаптуватися до подій і обставин. Я не громадянин певної країни, я громадянка світу. Саме з цими думка я йду по життю, що змушує мене через призму моїх пісень рухатися далі й неважливо в, якій країні я перебуваю зараз”, - розповідає TANA.

Сингл "Find Your Own" має всі шанси, щоб стати психологічними ліками для тих, хто втрачає віру в самого себе.

"Не втрачай віру в себе і свої сили, програмуй себе на успіх, навіть якщо відчуваєш гіркоту поразки", - говорить Степанова.