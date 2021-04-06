Украинская Леди Гага: Джамала ошеломила неожиданным перевоплощением

Джамала не боится экспериментов со внешностью - певица иногда меняет прическу или же примеряет новый интересный образ. Своим новым перевоплощением она весьма поразила поклонников, ведь жгучая брюнетка неожиданно стала блондинкой.
Атмосферными кадрами в стиле 60-х артистка поделилась в своем Instagram.
Джамала позирует с длинными светлыми волосами с эффектным начесом - однако пугаться не стоит, ведь это только парик. Кроме того, исполнительница примерила стильный ретро лук - бежевое мини-платье и белый жакет, которые дополнила коричневыми гольфами и ботильонами на грубом каблуке.
Певица томно позировала на кресле в комнате с интерьером под старину.
На снимках также можно увидеть еще несколько красивых образов.
Джамала стала блондинкой и примерила стильные образы (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Я, наверное, представляла себя в каком-то фильме Педро Альмодовара", - прокомментировала кадры Джамала.
Пользователи сети сошлись во мнении, что быть блондинкой артистке очень к лицу, а также сравнили ее с Леди Гагой и Эми Уайнхаус, если бы та была со светлыми волосами.
Ранее сообщалось, что худеющая Джамала поделилась личными лайфхаками для сладкоежек и рассекретила вес.
Также мы писали о том, что Джамала устроила веселый праздник сыну-имениннику Эмиру-Рахману и трогательно поздравила его в сети.