Українська Леді Гага: Джамала приголомшила несподіваним перевтіленням

Джамала не боїться експериментів із зовнішністю - співачка іноді змінює зачіску або ж приміряє новий цікавий образ. Своїм новим перевтіленням вона дуже вразила шанувальників, адже пекуча брюнетка несподівано стала блондинкою.
Атмосферними кадрами в стилі 60-х артистка поділилася у своєму Instagram.
Джамала позує з довгими світлими волоссям з ефектним начосом - однак лякатися не варто, адже це лише перука. Крім того, співачка приміряла стильний ретро лук - бежеве міні-плаття і білий жакет, які доповнила коричневими гольфами і ботильйони на грубих підборах.
Співачка млосно позувала на кріслі в кімнаті з інтер'єром під старовину.
На знімках можна побачити ще кілька гарних образів.
Джамала стала блондинкою і приміряла стильні образи (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Я, напевно, уявляла себе в якомусь фільмі Педро Альмодовара", - прокоментувала кадри Джамала.
Користувачі мережі зійшлися на думці, що бути блондинкою артистці дуже до лиця, а також порівняли її з Леді Гагою і Емі Уайнхаус, якби та була зі світлим волоссям.
Раніше повідомлялося, що Джамала, яка худне, поділилася особистими лайфхаками для ласунів та розсекретила вагу.
Також ми писали про те, що Джамала влаштувала веселе свято синові-імениннику Еміру-Рахману і зворушливо привітала його в мережі.