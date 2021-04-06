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Українська Леді Гага: Джамала приголомшила несподіваним перевтіленням

Автор: Lite

Джамала не боїться експериментів із зовнішністю - співачка іноді змінює зачіску або ж приміряє новий цікавий образ. Своїм новим перевтіленням вона дуже вразила шанувальників, адже пекуча брюнетка несподівано стала блондинкою.

Атмосферними кадрами в стилі 60-х артистка поділилася у своєму Instagram.

Джамала позує з довгими світлими волоссям з ефектним начосом - однак лякатися не варто, адже це лише перука. Крім того, співачка приміряла стильний ретро лук - бежеве міні-плаття і білий жакет, які доповнила коричневими гольфами і ботильйони на грубих підборах.

Співачка млосно позувала на кріслі в кімнаті з інтер'єром під старовину.

На знімках можна побачити ще кілька гарних образів.

Джамала стала блондинкою і приміряла стильні образи (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Я, напевно, уявляла себе в якомусь фільмі Педро Альмодовара", - прокоментувала кадри Джамала.

Користувачі мережі зійшлися на думці, що бути блондинкою артистці дуже до лиця, а також порівняли її з Леді Гагою і Емі Уайнхаус, якби та була зі світлим волоссям.

  • У цьому образі ви дуже схожі на Емі Вайнхаус
  • Білий дуже до лиця
  • Як же вам гарно в такому образі
  • Спочатку подумала, що зламали аккаунт!
  • Українська Леді Гага
  • Вам личить
  • Клас! Красуня
  • Шикарні образи
  • ООО, це неймовірно! Як же гарно Вам блондинкою, не вірю своїм очам
  • Клас! Вам дуже йде блонд
  • Такі атмосферні фото
  • Взагалі інша людина, але дуже пасує цей образ
  • Вау як вам добре з такою зачіскою і в цьому кольорі

Раніше повідомлялося, що Джамала, яка худне, поділилася особистими лайфхаками для ласунів та розсекретила вагу.

Також ми писали про те, що Джамала влаштувала веселе свято синові-імениннику Еміру-Рахману і зворушливо привітала його в мережі.

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