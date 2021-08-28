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Украинская Леди Гага: Оля Полякова ошеломила фанатов сменой образа

Автор: Марина Настевич

Оля Полякова умеет удивлять и восхищать поклонников яркими образами и изменениями во внешности. Недавно на концерте в честь 30-й годовщины Независимости Украины звезда появилась в виде белого лебедя, а теперь поразила сменой имиджа на съемках шоу "Маска". Во 2 сезоне проекта певица стала одним из звездных детективов вместе с Настей Каменских, Олегом Винником и DZIDZIO.

Снимком с неожиданным цветом волос и эффектным мейкапом артистка поделилась в Instagram.

Полякова предстала с розовыми волосами, уложенными в крупные локоны, и красивым нюдовым макияжем. Она чувственно приоткрыла губы и пронзительно смотрит в объектив.

"Влетаем в Маска. Вы готовы к новым образам?", - написала Оля.

Оля Полякова поразила новым образом с розовыми волосами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники тут же отметили, что в таком образе певица выглядит на 15 лет моложе, а также сравнили ее с Леди Гагой и Джокондой.

  • Джоконда
  • Красотка
  • Нереальная
  • Блин, какой классный цвет волос. Оля, ты - как куколка. Оставляй реально, сразу на 15 лет моложе
  • Самая красивая женщина Украины
  • Ничего себе
  • Украинская Леди Гага
  • Очень красиво
  • Богиня
  • Beyoncé
  • Думала Маша
  • Как вам нежно и красиво, Оля

Напомним, ранее Оля Полякова ответила на критику своих выступлений на Дне Независимости.

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Оля Полякова