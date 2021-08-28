Українська Леді Гага: Оля Полякова приголомшила фанатів зміною образу

Полякова постала з рожевими волоссям, укладеним у великі локони, і красивим нюдовим макіяжем. Вона чуттєво відкрила губи і пронизливо дивиться в об'єктив.

"Влітаємо в Маска. Ви готові до нових образів?", - написала Оля.

Оля Полякова вразила новим образом з рожевим волоссям (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники тут же відзначили, що в такому образі співачка виглядає на 15 років молодше, а також порівняли її з Леді Гагою і Джокондою.