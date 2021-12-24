Украинская модель соблазняет фигурой на горячих фото из ОАЭ

"Один из моих самых ярких образов на подиуме - это очень красивое свадебное платье с длинным шлейфом. Я открывала показ. У меня было одновременно прекрасное и очень тяжёлое платье. Шлейф длинный и достаточно непросто было в нем двигаться. Я очень красиво и достойно в платье прошлась, получила массу комплиментов. Запомнилась и работа у индийского дизайнера - очень экзотические образы", - делится своими впечатлениями от участия в показах обладательница 18 корон и титулов международных конкурсов красоты.

Анна Гомонова на показе мод (фото: Master Management 360)

Кроме работы на подиуме Анна во время этого путешествия успела сделать фотосессию в пустыне.

Там модель сменила несколько стильных и сексуальных образов.

Анна Гомонова поделилась соблазнительными фотографиями из ОАЭ (фото: Master Management 360)