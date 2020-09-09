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Украинская модель взорвала сеть своей огромной грудью

Шарм-эль-Шейх, Среда 09 сентября 2020 08:01
Украинская модель взорвала сеть своей огромной грудью
Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)
Автор: Lite

Мила Кузнецова опубликовала горячее фото

Мила Кузнецова, модель plus-size, которая стала победительницей Украины в звании "Самая большая женская натуральная грудь", опубликовала новое горячее фото своего бюста 15-го размера. Пользователи сети были в восторге от ее фото.

Она также рассказала в Instagram о своем отдыхе в Египте в Шарм-эль-Шейхе. Блогерша уже 4 день играет с одной красивой рыбкой. Когда она ныряла возле буйка то рыба пыталась ее отогнать.

Украинская модель взорвала сеть своей огромной грудью

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Позже Мила зашла в магазин и увидела брошурку, из которой узнала, что это рыба-хирург, которая может быть очень опасна. Она способна нанести резаные раны неподвижно стоящему в воде и не провоцирующему ее человеку.

Своими острыми шипами она легко прорезает защитную обувь, и для зашивания нанесенных ранений потребуется помощь уже другого хирурга - из медицинской клиники. А токсичная слизь, покрывающая шипы, при попадании в рану вызывает сильную боль и заражение.

"Короче я прозрела, а так же весело я с ней боролась за буек который оброс водорослями... короче я не знаю как она меня не изрезала, но уже такого как воевать за территорию не буду, да и вообще буду подальше от такой опасности. Будьте осторожны везде!" – написала девушка.

Напомним, Мила Кузнецова с 15-м размером груди в тугом купальнике очаровала "мокрыми" фото.

Мы также писали о том, что украинская стюардесса затмевает моделей горячими снимками.

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