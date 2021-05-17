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Украинская певица показала "голливудское" видео на песню, которую создали обладатели Грэмми

Автор: Lite

Julia Voice (Юлия Войс) презентовала новое видео на песню "Скажи". Интересно, что над созданием сингла работал Александр Эссами, который в свое время получил самую престижную музыкальную премию в мире Грэмми.

По словам артистки, эта работа - личная ее история.

"Ранее я никогда не осмеливалась показать вам себя такой. Эта песня - полное отображение и возрождение меня. Я больше не могу ждать или посвящать себя тому, кто этого не ценит. Теперь я полностью осознала, что я цельная, и мне не нужно чье-то одобрение. Наконец стало важным, что я сама о себе думаю. Больше не хочу притворяться и подстраиваться. Теперь я готова идти дальше, открыв в себе поток женственной энергии и любви. Мне нравится быть чувственной, ранимой и открытой. Думаю, в этом и есть истинная сила любой женщины - ее слабость. Об этом я и пою", - рассказывает Юлия.

Заметим, что видеоработа была снята в уникальной киевской 5D-видеостудии. На площадках с подобными технологиями сейчас снимают свои клипы такие артисты, как Beyoncé, Katy Parry, Ariana Grande и другие.


Добавим, что вскоре планируется совместная работа Украинки с Брендоном Ховардом - сыном короля поп-музыки Майкла Джексона.

Ранее популярная украинская певица Оля Цибульская раскрыла правду об отношениях с DZIDZIO.

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