Українська співачка показала "голлівудське" відео на пісню, яку створили володарі Греммі

"Раніше я ніколи не наважувалася показати вам себе такою. Ця пісня - повне відображення і відродження мене. Я більше не можу чекати або присвячувати себе тому, хто цього не цінує. Тепер я повністю усвідомила, що я цільна, і мені не потрібно чиєсь схвалення. Нарешті стало важливим, що я сама про себе думаю. Більше не хочу прикидатися і підлаштовуватися. Тепер я готова йти далі, відкривши в собі потік жіночної енергії та любові. Мені подобається бути чуттєвої, вразливою і відкритою. Думаю, в цьому і є справжня сила будь-якої жінки - її слабкість. Про це я і співаю", - розповідає Юлія.

Зауважимо, що відеоробота була знята в унікальній київській 5D-відеостудії. На майданчиках з подібними технологіями зараз знімають свої кліпи такі артисти, як: Beyoncé, Katy Parry, Ariana Grande та інші.



Додамо, що незабаром планується спільна робота українки з Брендоном Ховардом - сином короля поп-музики Майкла Джексона.