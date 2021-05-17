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Українська співачка показала "голлівудське" відео на пісню, яку створили володарі Греммі

Автор: Lite

Julia Voice (Юлія Войс) презентувала нове відео на пісню "Скажи". Цікаво, що над створенням синглу працював Олександр Ессамі, який свого часу отримав найпрестижнішу музичну премію у світі Греммі.

За словами артистки, ця робота - особиста її історія.

"Раніше я ніколи не наважувалася показати вам себе такою. Ця пісня - повне відображення і відродження мене. Я більше не можу чекати або присвячувати себе тому, хто цього не цінує. Тепер я повністю усвідомила, що я цільна, і мені не потрібно чиєсь схвалення. Нарешті стало важливим, що я сама про себе думаю. Більше не хочу прикидатися і підлаштовуватися. Тепер я готова йти далі, відкривши в собі потік жіночної енергії та любові. Мені подобається бути чуттєвої, вразливою і відкритою. Думаю, в цьому і є справжня сила будь-якої жінки - її слабкість. Про це я і співаю", - розповідає Юлія.

Зауважимо, що відеоробота була знята в унікальній київській 5D-відеостудії. На майданчиках з подібними технологіями зараз знімають свої кліпи такі артисти, як: Beyoncé, Katy Parry, Ariana Grande та інші.


Додамо, що незабаром планується спільна робота українки з Брендоном Ховардом - сином короля поп-музики Майкла Джексона.

Раніше популярна українська співачка Оля Цибульська розкрила правду про стосунки з DZIDZIO.

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