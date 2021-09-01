Украинская певица рассказала о вреде диффузора: "мы дышим химией?"

"Понимая, что моя команда разделяет мои вкусы, я решила сделать презент и принесла в студию новенький диффузор от известного украинского производителя. Мне понравилось, что у диффузора офигенный запах. Моим ребятам тоже понравилось. Но через несколько дней ребята обнаружили, что на палочках появились черные следы. Когда присмотрелись получше, увидели, что это остатки пластика от монитора, возле которого стоял диффузор", - эмоционально рассказала певица.

Скриншот (instagram.com/offi_shadu)

Также артистка поинтересовалась составом диффузора и начала переживать за семьи с детьми, призвав их не покупать подобные вещи.

"У меня был шок! Вопрос производителю, который себя позиционирует супернатуральным брендом: а что вы такого добавляете в состав аромамасла, что происходит химическая реакция и плавится пластик? Где же ваша натуральность? Получается, что нас дурят. Если честно, становится страшно. Потому что мы этим дышим. Диффузоры покупают семьи с маленькими детками, домашними питомцами. Неужели на самом деле мы дышим химией? А чего ждать дальше?" - сказала артистка.

SHADU (фото: пресс-служба певицы)