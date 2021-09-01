Українська співачка розповіла про шкоду дифузора: "ми дихаємо хімією?"

"Розуміючи, що моя команда розділяє мої смаки, я вирішила зробити презент і принесла в студію новенький дифузор від відомого українського виробника. Мені сподобалося, що у дифузора офігенний запах. Моїм друзям теж сподобалося. Але через кілька днів вони виявили, що на паличках з'явилися чорні сліди. Коли придивилися трохи краще, побачили, що це залишки пластику від монітора, біля якого стояв дифузор", - емоційно розповіла співачка.

Скриншот (instagram.com/offi_shadu)

Також артистка поцікавилася складом дифузора і почала переживати за сім'ї з дітьми, закликавши їх не купувати подібні речі.

"У мене був шок! Питання виробнику, який себе позиціонує супернатуральним брендом: а що ви такого додаєте до складу аромамасла, що відбувається хімічна реакція і плавиться пластик? Де ж ваша натуральність? Виходить, що нас дурять. Якщо чесно, стає страшно. Тому що ми цим дихаємо. Дифузори купують сім'ї з маленькими дітками, домашніми вихованцями. Невже насправді ми дихаємо хімією? А чого чекати далі?" - сказала артистка.

SHADU (фото: прес-служба співачки)