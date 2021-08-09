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Украинская поп-звезда шиканула в день рождения: Rolex, яхта и сногсшибательное платье

Автор: Lite

Популярная украинская певица Миша Романова 3 августа громко отпраздновала свой 31-й день рождения.

Яркими и горячими фотографиями бывшая участница группы "ВИА Гра" поделилась в своем аккаунте в Instagram.

Именины звезда отметила на гастролях в Ереване, надев сногсшибательное платье бренда Nick Vangard. Мероприятие было разделено на две части: днем Миша отдыхала на яхте, а после ее ждала вечеринка в ночном клубе. Среди гостей праздника были друзья певицы.

"Я очень люблю Ереван, там живут невероятно гостеприимные люди, которые умеют встречать гостей, а на улицах - сплошная красота и замечательная атмосфера. День рождения очень круто отпраздновала: друзья организовали для меня самый настоящий праздник. Чувствую себя там, как дома", - рассказала Миша Романова.

Миша Романова отпраздновала день рождения в Ереване (фото: instagram.com/misharomanova)

Во время праздника, к слову, друзья задарили певицу дорогими подарками, среди которых, например, были часы марки Rolex.

Напомним, не так давно горячая Миша Романова умилила фото с сыном из отдыха.

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