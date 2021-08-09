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Українська поп-зірка шиканула в день народження: Rolex, яхта і надзвичайна сукня

Автор: Lite

Популярна українська співачка Міша Романова 3 серпня гучно відсвяткувала свій 31-й день народження.

Яскравими і гарячими фотографіями колишня учасниця групи "ВІА Гра" поділилася в своєму акаунті в Instagram.

Іменини зірка відзначила на гастролях в Єревані, надівши карколомну сукню бренду Nick Vangard.

Захід був розділений на дві частини: вдень Міша відпочивала на яхті, а після її чекала вечірка в нічному клубі. Серед гостей свята були друзі співачки.

"Я дуже люблю Єреван, там живуть неймовірно гостинні люди, які вміють зустрічати гостей, а на вулицях – суцільна краса і чудова атмосфера. День народження дуже круто відсвяткувала: друзі організували для мене справжнє свято. Відчуваю себе там, як вдома", - розповіла Міша Романова.

Міша Романова відсвяткувала день народження в Єревані (фото: instagram.com/misharomanova)

Під час свята, до слова, друзі задарували співачку дорогими подарунками, серед яких, наприклад, був годинник марки Rolex.

Нагадаємо, не так давно гаряча Міша Романова розчулила фото з сином з відпочинку.

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