Украинская TikTok-блогерша решила объединить людей песней: слушайте, что из этого вышло

Популярная Instagram и TikTok-блогер Анна Настоящая решила упорно держать художественную оборону и выпустить свой дебютный сингл Лелеко не плач.
Юная звезда признается: для того, чтобы выпустить свою первую песню, ей нужен был сильный толчок.
"Когда началась война и все эти страшные события, я очень хотела записать песню именно на украинском, чтобы помочь, выразить свою поддержку. Песня - это тоже мощное оружие, с помощью которого можно объединить людей и поддерживать высокий моральный дух", - комментирует Анна.
Анна Настоящая (фото: instagram.com/anetnast)
Настоящая подчеркивает: гордится тем, что украинка.
"Именно поэтому песню посвящаю нашей прекрасной стране, нашим невероятным городам, нашим мужественным людям и силе духа, которая живет в каждом и который невозможно сломать. Мне хочется передать эмоции всех людей Украины", - поделилась она.
Заметим, что кроме художественной обороны, Анна держит и информационную: публикует проверенные сборы средств, а также отправляет гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается.
Анна Настоящая (фото: instagram.com/anetnast)
Ранее БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ в видео показали боль и горе, которые мы все пережили за последние три месяца.