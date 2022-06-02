Українська TikTok-блогерка вирішила об’єднати людей піснею: слухайте, що з цього вийшло

"Коли почалась війна і всі ці страшні події, я дуже хотіла записати пісню саме українською, щоб допомогти, висловити свою підтримку. Пісня - це теж могутня зброя, за допомогою якої можна об’єднати людей та підтримувати високий моральний дух", - коментує Анна.

Анна Настояща (фото: instagram.com/anetnast)

Настояща наголошує: пишається тим, що українка.

"Саме тому пісню присвячую нашій прекрасній країні, нашим неймовірним містам, нашим мужнім людям та силі духу, яка живе в кожному і якому неможливо зламати. Мені хочеться передати емоції всіх людей України", - поділилась вона.

Зауважимо, що окрім мистецької оборони, Анна тримає і інформаційну: публікує перевірені збори коштів, а також відправляє гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує.

Анна Настояща (фото: instagram.com/anetnast)