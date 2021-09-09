ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинская ТВ-звезда восхитила фигурой в купальнике: "танцы на рассвете"

Новина українською →
Четверг 09 сентября 2021 10:35
Украинская ТВ-звезда восхитила фигурой в купальнике: "танцы на рассвете" Надежда Матвеева восхитила фигурой в купальнике (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)
Автор: Lite

Популярная украинская ведущая Надежда Матвеева встретила осень 2021 на солнечном Кипре.

А своими эмоциями от отдыха, отзывами, фотографиями и впечатлениями она делилась с подписчиками в Instagram.

В частности, сначала ведущая проекта "Неймовірна правда про зірок" на СТБ показала свои танцы на рассвете.


А после этого опубликовала фотографии в купальнике.

"Осень на Кипре прекрасна! Мне нравятся каменистые природные пирсы на пляжах Паралимни. Синева воды и нежность солнца", - прокомментировала кадры Матвеева.

Украинская ТВ-звезда восхитила фигурой в купальнике: &quot;танцы на рассвете&quot;Украинская ТВ-звезда восхитила фигурой в купальнике: &quot;танцы на рассвете&quot;Украинская ТВ-звезда восхитила фигурой в купальнике: &quot;танцы на рассвете&quot;Украинская ТВ-звезда восхитила фигурой в купальнике: &quot;танцы на рассвете&quot;

Матвеева восхитила фигурой (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Точеная фигура 52-летней красотки вызвала массу восторженных комментариев в сети.

  • Надежда, выглядите просто супер!
  • Надюша, вы прекрасны! Венера, рожденная из пены!
  • Такая изящная
  • Ви просто стройняша!
  • Фигура - огонь!

К слову, Надежда не единожды признавалась, что систематически делает базовую зарядку, увлекается длительными пешими прогулками и скандинавской ходьбой.

Напомним, недавно "холостячка" Злата Огневич без белья обожгла чувственным фотосетом.

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Антициклон Hermelinde принесет в Украину опасное явление: синоптики сделали предупреждение
Антициклон Hermelinde принесет в Украину опасное явление: синоптики сделали предупреждение