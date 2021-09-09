Украинская ТВ-звезда восхитила фигурой в купальнике: "танцы на рассвете"

А своими эмоциями от отдыха, отзывами, фотографиями и впечатлениями она делилась с подписчиками в Instagram .

В частности, сначала ведущая проекта "Неймовірна правда про зірок" на СТБ показала свои танцы на рассвете.



А после этого опубликовала фотографии в купальнике.

"Осень на Кипре прекрасна! Мне нравятся каменистые природные пирсы на пляжах Паралимни. Синева воды и нежность солнца", - прокомментировала кадры Матвеева.

Матвеева восхитила фигурой (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Точеная фигура 52-летней красотки вызвала массу восторженных комментариев в сети.

Надежда, выглядите просто супер!

Надюша, вы прекрасны! Венера, рожденная из пены!

Такая изящная

Ви просто стройняша!

Фигура - огонь!

К слову, Надежда не единожды признавалась, что систематически делает базовую зарядку, увлекается длительными пешими прогулками и скандинавской ходьбой.