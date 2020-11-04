UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинская ведущая устроила страстную фотосессию в постели: не оторвать взгляда

Автор: Lite

Ведущая снялась в пикантной фотосессии

Александра Лобода, бывшая ведущая "ПроФутбол", снялась в новой соблазнительной фотосессии. На снимках ведущая позирует в рубашке, которую она приспустила с плеч, и в черном топике под ней.

Самые читаемые новости

Александра оголила ноги и живот, волосы у нее распущенные, она их кокетливо перекидывает на сторону, глаза полуприкрыты на парочке снимков, на остальных девушка смотрит заманчивым взглядом просто в камеру.

"Відкладаю будильник і встаю з третього дзвінка. Знайомо?", - написала Лобода под своими интригующими снимками.

Ведущая Александра Лобода в горячей фотосессии (фото: instagram.com/aleksika/)

Фолловеры засыпали ведущую лайками и комментариями, восхищаясь ее красотой и умением позировать: "Самая красивая", "Солоденька", "Большой талант у фотографа видеть красоту", "Огонь", - написали они под горячими снимками.

Напомним, что ранее эпатажная ведущая показала пентхаус в центре Киева: главная фишка - люстра за 6000 долларов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины фотосессияведущая